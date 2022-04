Komunalac predstavio spremnike za otpadno jestivo ulje

Ispred upravne zgrade Koprivničkog gradskog komunalnog poduzeća predstavljeni su specijalizirani spremnici za prikupljanje otpadnog jestivog ulja.

Spremnici će na području grada biti postavljeni na nekoliko lokacija, gdje će građani moći odložiti ovu posebnu kategoriju otpada, čime se doprinosi očuvanju okoliša, ali i zdravlja ljudi. Prikupljeno otpadno ulje koristit će se kao sirovina za bioenergente, konkretnije biodizel, pojasnio je Miroslav Kos iz tvrtke Bio goriva:

– Ulje se zbrinjava na takav način da se, nakon što se prikupi u plastične boce, iz spremnika izlije u poseban spremnik. Tamo se grije na 40-50 stupnjeva, nakon čega se može koristiti kao biodizel – pojasnio je Kos, nadodavši kako su sami spremnici iznutra zaštićeni sa tri sloja, tako da ne bi moglo doći do prelijevanja tekućine. Kanta je zapremnine 240 litara.

– Našim korisnicima tako se daje dodatna mogućnost odvajanja ove posebne kategorije neopasnog otpada. Rabljena jestiva ulja su biorazgradiva i vrijedna su sirovina za izradu biogoriva. Time se smanjuje udio ispuštanja ugljikovog dioksida u atmosferu – rekla je Nataša Tetec, predsjednica uprave Komunalca, istaknuvši kako će time rasteretiti i sustav otpadnih voda.

– Spremnici će biti postavljeni na četiri lokacije kod već postojećih zelenih otoka. Osim ispred zgrade Komunalca, jedna će biti postavljena kod bazena Cerina, kao i na Trgu Podravskih heroja. Uslugu će korisnici moći koristiti već od danas, i to na način da korisnik ulije otpadno ulje u plastičnu bočicu i može ju odložiti u kontejner – rekao je Saša Grubačević, direktor sektora gospodarnjea otpadom u Komunalcu.

– Koprivnica je drugi grad u Hrvatskoj po razvrstavanju otpada. Oni koji se bave tom problematikom znaju koliko je to zahtjevan posao, a sve da bi mogli reći kako ćemo u narednih godinu dana sigurno moći ostvariti ono što je Hrvatska zacrtala u nacionalnoj razvojnoj strategiji da će odraditi do 2030. godine, a to je 60 posto razvrstavanja otpada – rekao je gradonačelnik Mišel Jakšić, zaključivši kako se radi o finoj doradi svega što se u Koprivnici radi, a što je za rođendan Komunalca i tim prigodnije.

Foto: Krešo Puklavec