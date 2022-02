Mlijeko od žohara je prava superhrana! Najhranjivija tvar na planetu

Znanstvenici su otkrili da je mlijeko žohara (što nije tehnički mlijeko, nego žućkasta tekućina koja se skriva u trbuhu) jedna od najatraktivnijih hranjivih tvari na planetu.

Istraživanje, objavljeno u časopisu Journal of the International Union of Crystallography, otkrilo je da mlijeko žohara sadrži triput više kalorija od mlijeka krava, koje se trenutno smatra najbogatijim mliječnim mastima. Ideja o mlijeku žohara privlačna je mnogim znanstvenicima, ali i nekim potrošačima. Mnogi ljudi ne podnose kravlje mlijeko i mliječne proizvode, te traže alternativu.

U vrijeme objave studije nije bilo potvrde da je mlijeko od žohara sigurno za ljude. Istraživači tvrde kako se mlijeko od žohara ne može lako komercijalizirati, jer ga žohari vrlo malo proizvedu.