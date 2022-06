Kristijan o pehu: Grom je već triput “vdrapil” baš u našu kuću!

Veliko nevrijeme koje je krajem svibnja poharalo našu županiju nije štedjelo ni križevački kraj. Iako tamo nisu zabilježene veće štete, dio stanovnika ostao je neko vrijeme bez struje i interneta. Zabilježena je i jedna vatrogasna intervencija, i to u Bukovju Križevačkom, gdje je u obiteljsku kuću lupio grom. Iako, srećom, požara nije bilo, kao i nekih težih posljedica, udarom u dimnjak nastala je materijalna šteta, kako smo doznali, od više tisuća kuna. Podravski je obišao mjesto događaja, a vlasnici iz obitelji Čikulin otkrili su više detalja:

Ova je priča objavljena u ponedjeljak u tiskanom izdanju Podravskog lista…

– Bilo je to usred noći, a čulo se kao da je bomba pala na tavan. Iako nismo paničarili, u tom trenutku ti treba malo da shvatiš što se događa. Vatrogasci su došli odmah ujutro i pomogli nam maknuti potrgane crijepove – rekao nam je Kristijan Čikulin, nadodavši kako je to treći put da je grom udario u njihovu kuću.

– Dogodilo se to oko dva u noći, grom ga je „vdrapil“ na tavan i gredu uz dimnjak je kroz šarafe gotovo presjeklo, kao da ste ju s motorkom zašrotali. Zatim je udarilo u telefonski kabel koji nam se razderal skroz do dolje – nastavlja Kristijan.

– Sva sreća da imamo terasu na katu, jer je to sve curilo s dimnjaka, imao bih oštećenja i na autu – ističe Kristijan, zaključivši kako pravu zaštitu od udara groma i nemaju, budući da na kući nemaju gromobran, no razmišljaju o postavljanju.

– Imamo uzemljenje, no to nije dovoljno. Cijela ulica ostala je bez interneta, evo nama su ga nakon tri dana ponovno složili. No, veći je problem uništena greda na krovištu kuće. Sad trebamo pola krovišta raskriti da bih je promijenio – zaključuje Kristijan, koji nadodaje kako će štetu sanirati sami.

Kako je baš njihova kuća privlačna grmljavini, ne znaju. Jedna od pretpostavki je visoko osamljeno stablo koje se nalazi preko puta njihove kuće, kakva su inače češća meta u grmljavinskim nevremenima. No, riječ stručnjaka nalaže kako bi dobar gromobranski sustav izrađen u skladu s važećim standardima trebao biti dovoljna zaštita.

– Neće grom u koprive, dok ima hrasta – u šali nadodaju iz obitelji Čikulin, za kraj dodavši kako je sva sreća da šteta na kraju nije ispala veća.

FOTO Nikola Wolf