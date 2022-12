Sandro Frankol, višestruki prvak u hrvanju: Hrvanje te izgradi i učvrsti kao pojedinca   

PIŠE: Tea Gašparić

Višestruki nagrađivani prvak u hrvanju, kako na našoj nacionalnoj, tako i europskoj sceni, naš Koprivničanac Sandro Frankol hrvanjem se bavi dvadesetak godina. Svoj hrvački put započeo je zajedno s tatom i bratom u Hrvačkom klubu Podravka.

– Hrvanjem se bavim više od 20 godina. U hrvačkom klubu Podravka proveo sam više od deset godina te osvojio nekoliko naslova u svim uzrasnim skupinama, priča Frankol.

Put nastavlja u hrvačkom klubu Vindija za koji još dan-danas nastupa. Osvaja brojne turnire. Prošle godine paralelno uz klub Vindija odrađuje sezonu za jedan austrijski klub. – Bilo je dosta naporno, jedno s drugim uz posao. Deset vikenda stalnim letenjem tamo, pa natrag, naravno uz sve to raditi i naporno trenirati, nastavlja Frankol.

Treba napomenuti kako je ove godine osvojio prvenstvo Hrvatske u slobodnom stilu te da je s hrvačkim klubom Vidnija osvojio četvrto mjesto u Prvoj premijer ligi. Tijekom sezone trenira pet puta tjedno, dok izvan sezone triput. Velika podrška na tom putu je supruga, obitelj, trener Andrija Barić te uprava i članovi kluba. Kada smo ga pitali što misli o popularnosti sporta s obzirom na to da se hrvanje smatra najstarijim olimpijskim sportom, jasno daje do znanja kako je hrvanje jedan od onih sportova koji te ojačaju kao čovjeka.

– Uz hrvanje najbolje se izgradiš kao osoba, pojedinac. Treninzi su jako naporni i teški. Ne samo treninzi, nego i sve oko treninga što uključuje prehranu, ostati čvrst i jak u glavi, govori Sandro.

Ističe kako nema ciljeva i planova za iduću godinu te da je otvoren za sve opcije.

Sada nastupa za klub Vindija



– Došli su neki novi dečki, željni borbe, ja sam sve to davno prošao. Pokušavam ih dobiti tehnikom, što manje se trošiti te pobijediti zahvaljujući iskustvu – zaključuje Frankol. Uza sve uspjehe koje je postigao u svojoj hrvačkoj karijeri, usmjeren je na svoj obiteljski posao koji mu se nameće kao prioritet u životu, ali hrvanje je prva prava ljubav te će zauvijek ostati dio njega.