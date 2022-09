Zekićev “joker s klupe” donio šest bodova: Već sam se oprostio od profesionalnog nogometa

Niželigaši Mladost Sigetec, Borac Imbriovec, Mladost Sigetec, trećeligaš Tehničar Cvetkovec pa potom lani prvoligaš Slaven Belupo! Seniorski je to nogometni put našeg Matea Kocijana (27) čija je sportska priča gotovo filmskog epiloga. Malo je nogometaša koji su preskakali dvije ili tri ligaške razine, da bi na kraju uspjeli se nametnuti u najvišem rangu, a Kocijan se itekako nametnuo treneru Zekiću i ne sumnjamo da ima „slatke brige“.

Ova je priča objavljena u ponedjeljak u tiskanom izdanju Podravskog lista…

Iako formalno igrač s klupe, Mateo Kocijan pokazao se ove sezone Zekićevim „jokerom zovi“. Ušao je u prvom kolu kod Varaždina i postigao gol za pobjedu 0:1. Njegov pogodak Lokomotivi u 7. kolu, jedini na utakmici, također je Farmaceutima donio tri boda. Opet s klupe. Fascinantno je kako se u kratko vrijeme uspio prilagoditi na prvu ligu.

– Čudno mi to sve zvuči, kad se naglasi da je mojih šest bodova. Statistički jest, no to je nagrada, a zasluga je cijele momčadi – ističe Kocijan i dodaje:

– Ma, vjerujte mi, još uvijek nisam potpuno opušten, još je uvijek tu jedan grč igranja u najvišem rangu. Treba mi kontinuitet i vjerujem da će i to nestati. U svakom slučaju mnogo mi znači Slavenova omladinska škola pa sam usvojio neke nogometne zakonitosti – priča nam Kocijan koji je polivalentan igrač, može pokriti vezu, ali po potrebi i stopersku poziciju, no sve – kako kaže – najbitnije je da je zadovoljan trener Zekić.

– Atmosfera u klubu je odlična, nije euforija. Svjesni smo tko je koliko jak, mnogo je stvari koje mogu prelomiti rezultat. No, vjerujemo u sebe i idemo do kraja – rekao je prije utakmice s Hajdukom koja mu je bila prva utakmica na splitskom Poljudu.

Svi igrači vole misliti da bi trebali biti u prvom sastavu, Mateo sigurno ima dosta argumenata za to, no…

– Trener radi taktičku pripremu i on zna što mu odgovara tako da tu nema dvojbe. Mi se još uvijek dosta prilagođavamo drugima, a to, kako stvari stoje, uopće nije loše. No, tu su ozljede, kartoni, svi imaju priliku… – dodaje Mateo.

Kako je uopće i tko je došao na ideju da Mateo Kocijan zaigra za Slaven.

– Zapravo se sve odigralo jako brzo, no sigurno veliku ulogu u cijeloj priči ima Mateas Delić koji me „preporučio“. U to se vrijeme pričalo o domaćim dečkima koji bi bili dobri za Slaven, a prošli su Školu nogometa. Dobio sam priliku i vjerujem dobro iskoristio – priča nam Mateo i dodaje kako…

– Iskreno, ostavio sam se profesionalnog nogometa dok sam bio u Cvetkovcu i nisam očekivao nešto takvo. Mislio sam, i godine su tu, nisam očekivao priliku. No, ne treba podcijeniti 3. HNL, i tamo se igra itekako dobar nogomet.

FOTO Nikola Wolf