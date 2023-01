“Ne dirajte mi krugove starija je od HRT-ove Andromede, a nadživjela je i Radio Križevce”

Ratko Matić jedan je od poznatijih Križevčana i drži jedinstveni rekord,a taj je da vodi najdugovječniju emisiju u našim krajevima, pa možda i na području cijele Hrvatske, kada se radi o emisijama koje govore o znanosti .

Ovaj umirovljeni nastavnik fizike u obrazovanju je proveo cijeli svoj radni vijek, a od 90-ih godina uređuje i vodi znanstveno-popularnu emisiju „Ne dirajte mi krugove“ koja se može čuti na valovima Prigorskog radija svakog utorka od 18 sati, a kasnije i na web stranicama FutureHUB-a kao podcast. Emisija broji više od 1400 izdanja, a ove će godine, točnije 20. ožujka, proslaviti tridesetu godinu emitiranja.

Matić je u njoj imao prilike ugostiti brojne zanimljive goste, od kojih su većinom znanstvenici iz Hrvatske i regije, ali i drugih zanimanja iz, primjerice, područja umjetnosti poput filma ili glazbe.

Gost i kardinal Kuharić

Jedan od gostiju kojeg Ratko posebno pamti bio je i pokojni kardinal Franjo Kuharić. On je, kako se prisjeća Ratko, pristao na intervju čim je čuo naziv emisije. Kada je čuo kako se zove, kardinal mu je rekao kako mu ime dovoljno govori i da odmah pristaje. Emisija je nazvana prema legendi navodnih posljednjih riječi grčkog matematičara Arhimeda, koji je u pijesku crtao krugove i nešto računao.

Toliko je bio zanesen da nije znao kako je rat oko njega i kada je do njega došao rimski vojnik s podignutim kopljem, pomislio je kako mu želi zašarati krugove pa je viknuo danas legendarne riječi. No, umjesto toga, vojnik ga je ubio.

– Kako je emisija krenula u vrijeme rata, znao sam na radio ići za vrijeme zračnih uzbuna. Govorio sam tada da ću točno proći kao Arhimed. Govorim tu o znanosti i umjetnosti, a mogao bih stradati – govori nam Ratko, poentiravši kako znanost mora ići dalje, unatoč ratu.

Zaljubljenik u znanost

Ratko je zaljubljenik u fiziku i znanost odmalena, a želja da drugima prenese svoje znanje kod njega je prisutna oduvijek. Za svoj je rad dobio nagradu Grada Križevaca, i to za životno djelo, ali i plaketu Županije za doprinos promicanju znanosti, kulture i umjetnosti.

– Na neki sam način bio propovjednik znanosti i kao mali. Volio sam izlagati i kada sam vidio da netko manje zna nego ja, bilo mi je krivo. Pitao sam se, pa zašto ne bi svi znali koliko i ja? – napominje Ratko, kojemu za pripremu emisije treba i do deset sati.

Emisija traje sat i pol, a pokraj razgovora s gostom na određenu temu, Ratko bira i glazbu, koja obično prati teme koje obrađuje, čime pokriva svaki vid uredništva, ali i realizacije, budući da uvijek ide uživo. Posebna je zanimljivost da upravo ova emisija traje dulje od mnogo poznatije Andromede koja je na Hrvatskom radiju počela s emitiranjem nekoliko godina nakon njegove.

– Time sam s temama o svemiru na radiju počeo i prije njih – ističe Matić, nadodavši u šali kako je spletom okolnosti njegova emisija i nadživjela Radio Križevce, koji je pod novim vodstvom nedavno promijenio naziv u Prigorski radio.

Zgoda s policijom

O emisiji bi se mogla napisati i monografija, koju pokraj brojnih gostiju i zanimljivih tema krase i brojne anegdote. Jedna od njih vezana je uz Ratkovu naviku dolaska na radio doslovno nekoliko minuta prije samog emitiranja.

– Jednom me tako zaustavila policija u redovnoj kontroli prometa doslovno tri minute prije emitiranja. Htio sam im dati sve dokumente, pa i auto jer mi se toliko žurilo, pa da mi ga vrate poslije ako utvrde da je sve u redu. Nije njih zanimalo što ja imam emisiju, radili su samo svoj posao, ali kada su vidjeli da sam ozbiljan, pustili su me – prisjeća se Ratko, napomenuvši kako ni tada nije zakasnio.

Pronašli meteorit

Osim emisije, Ratko je osnivač i dugogodišnji bivši predsjednik Astronomskog društva Perzeidi, čiji je i dalje aktivni član. Društvo je osnovano 2011. godine, i to, igrom slučajnosti, oko mjesec dana prije nego što je na njihovo područje pao danas čuveni meteorit Križevci. Ratko je igrom slučajnosti bio dio tima koji ga je i pronašao, vođen našim najpoznatijim astronomom Koradom Korlevićem. I o njegovu pronalasku danas ima brojnih anegdota.

– Kada smo ga pronašli, odlučili smo šutjeti o tome u nadi da bi u blizini moglo biti još komada. Tada je bilo više ekipa koje su javljale da su nešto pronašle, a neki su već počeli javno tvrditi kako će svoje pronalaske i prodati, da su negdje pročitali kako meteorit vrijedi i do 5 tisuća eura. No, ispostavilo se da je to uglavnom bilo obično kamenje. Mi smo svoj pronalazak predstavili kasnije, na tiskovnoj konferenciji – prisjeća se Matić, napomenuvši kako je tada bio slab odaziv medija, budući da su najavili samo da će pričati o tijeku njihovih istraživanja, bez navoda o bilo kakvom pronalasku.

No, priča o meteoritu slavno je završila, on je službeno analiziran i priznat kao tijelo iz svemira pogodno za daljnja istraživanja. Original se čuva u zvjezdarnici u Višnjanu, dok u Kozmološkom centru u Križevcima nude 3D isprintane modele za njihove posjetitelje.

Matić je ponosan na činjenicu kako se Križevci danas razvijaju i pozicioniraju kao grad znanosti. Nedavno je tamo uspostavljen prvi Kozmološki centar, u čijem će sklopu djelovati zvjezdarnica. Radovi na njoj u završnoj su fazi, a službeno otvorenje samo je pitanje dana.

– Vrlo se često održavaju razna predavanja, dolaze nam valjda svi mogući znanstvenici. Vesele i rezultati rada u školama, što se posebno vidi na natjecanjima. Često su naši učenici prvi na županijskom natjecanju, a ove godine imamo i državnog prvaka fizike, i to iz jedne od križevačkih osnovnih škola – zaključuje Matić.

